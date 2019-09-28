رياضة | مشاهدة مباراة برشلونة وخيتافي بث مباشر الآن beIN SPORTS HD YouTube

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بث مباشر كورة لايف KORALIVE، لمشاهدة مباراة برشلونة ضد خيتافي، عندما يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة ضيفًا ثقيلاً على نظيره خيتافي، في المباراة التي تجمع بينهما مساء اليوم، على ملعب "كولسيوم الفونسو بيريز"، في إطار منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري الإسباني الممتاز "الليجا".

موعد مباراة برشلونة ضد خيتافي لمشاهدتها عبر كورة أونلاين KORAONLINE

حرصًا على مشاهدة مباراة برشلونة ضد خيتافي فور انطلاقها نقدم لكم موعد المباراة، حيث تنطلق مباراة برشلونة ضد خيتافي، في تمام الرابعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والخامسة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والسادسة مساءًا بتوقيت الإمارات، والثانية مساء اليوم بتوقيت جرينتش، والثالثة مساءًا بتوقيت تونس.

كورة جول KORAGOAL القنوات الناقلة لمباراة برشلونة ضد خيتافي

ومن المقرر أن يتم إذاعة مباراة برشلونة ضد خيتافي حصريًا فور انطلاقها في موعدها المحدد، عبر قناة beIN SPORTS HD 3، بصوت المعلق المميز خليل البلوشي، في المباراة التي يديرها الحكم الإسباني خيسوس خيل مانزانو، ضمن إطار منافسات الجولة السابعة من البطولة في مباراة مرتقبة من كافة عشاق الساحرة المستديرة بشكل عام، والجماهير الإسبانية خاصةً.

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يسعى خيتافي للثأر من خسارته في الموسم الماضي، ضمن أخر مباراة أقيمت بين الفريقين في بطولة الدوري، عندما تغلب البلوجرانا بهدفين دون رد، لذلك يتطلع خيتافي لتحقيق الفوز على أرضهم ووسط جماهيرهم في انتصار غاب عن الفريق منذ عام 2011 Barcelona ONLINE.

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بينما يتطلع البلوجرانا بقيادة مدربهم فالفيردي لتحقيق الفوز الثاني تواليًا ببطولة الدوري الإسباني، معتمدًا على قدرات ثلاثي الهجوم الناري المتمثل في الدولي المهاجم الأوروجواياني لويس سواريز، والثنائي الفرنسي عثمان ديمبلي، وأنتوان جريزمان.

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نقدم لكم بث مباشر لمباراة برشلونة ضد خيتافي، للاستمتاع بالمباراة، لذلك يقدم لكم الخليج 365 الرياضي خدمة البث المباشر عبر عدد كبير من الروابط لمشاهدة المباراة بدون تقطيع وبكل الجودات المتاحة للمشاهد، لذلك في حالة توقف البث يرجى تحديث الصفحة فقط، عبر كورة أونلاين KORAONLINE، و كورة لايف KORALIVE.

يلا شوت حصري YALLA SHOOT 7asry، ويبدو أن المباراة لن تكون سهلة على الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة، خاصة في ظل غياب نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي، بعد تعرضه لإصابة قوية في المباراة الماضية أمام نظيره فياريال، ليغيب على أقرها مدة لن تقل عن سبعة أيام.

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حقق نادي برشلونة فوزًا صعبًا على ضيفه فياريال بهدفين مقابل هدف، في قمة منافسات الجولة السادسة، بينما سقط خيتافي في فخ التعادل الإيجابي بثلاثة أهداف لمثلها أمام مضيفه فالنسيا، ضمن منافسات الجولة السادسة أيضًا في أخر مباراة خاضها كلا الفريقين في الدوري الإسباني للموسم الحالي.

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يدخل الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني المباراة محتلاً المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز "الليجا" برصيد 10 نقاط بعدما حقق الفوز في 3 مباريات والتعادل في مباراة والخسارة في مباراتين، بينما يحتل خيتافي المركز العاشر برصيد 7 نقاط، بعدما حقق الفوز في مباراة والخسارة في مثلها والتعادل في 4 مواجهات.