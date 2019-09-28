رياضة | مفاجأة فايلر لجماهير الأهلي أمام كانو سبورت

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجأة فايلر لجماهير الأهلي أمام كانو سبورت والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقر السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي؛ على تشكيل فريقه لمواجهة كانوسبورت بطل غينيا الإستوائية؛ بدوري أبطال إفريقيا.

ومن المنتظر أن يحتفظ فايلر بخدمات رمضان صبحي لاعب الفريق على دكة البدلاء؛ رغبة منه في إراحة بعض عناصره الأساسية؛ خاصة مع سهولة المنافس نسبيا.

وينوي فايلر الدفع بالمالي أليو ديانج؛ في وسط ملعب الفريق لتعويض غياب حمدي فتحي لاعب الفريق الغائب عن هذه المباراة بتعليمات من الجهاز الفني.

وفي حالة ظهور أليوديانج؛ ستكون هذه هي المباراة الأولى للاعب بعد الحصول على خدماته قادما من وهران الجزائري؛ خلال الانتقالات الصيفية الماضية.

وقرر السويسري رينيه فايلر؛ استبعاد ثلاثة لاعبين من مباراة الفريق الأحمر لمواجهة كانو سبورت الغيني مساء اليوم؛ بدوري الأبطال.

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واستبعد فايلر كلا من محمد مجدي افشة وحمدي فتحي والحارس علي لطفي، من القائمة لتصبح 18 لاعبًا.

وخاض الثلاثي المستبعد من المباراة تدريبات خفيفة على هامش معسكر الفريق الأحمر المغلق في الإسكندرية.

ويواجه الأهلي نظيره كانو سبورت في الثامنة من مساء اليوم السبت على ستاد برج العرب بالإسكندرية في إياب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وكان الأهلي قد حقق الفوز في مباراة الذهاب بنتيجة هدفين دون رد في المباراة التي أقيمت بالعاصمة الغينية مالابو.