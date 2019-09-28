رياضة | بالأرقام.. هل يواصل زيدان تفوقه على سيميوني ؟

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بالأرقام.. هل يواصل زيدان تفوقه على سيميوني ؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشارت تقارير صحفية إسبانية، إلى أن ديربي مدريد، بين كلا من الريال وأتلتيكو، شيشهد مواجهة خاصة بين الأرجنتيني دييجو سيميوني، مدرب الروخي بلانكوس والفرنسي زين الدين زيدان، مدرب اللوس بلانكوس، خلال اللقاء المتجدد بين الغريمين، في ملعب واندا ميتروبوليتانو.

وبعد 18 شهرا من آخر لقاء جمعهما وبعد 8 ديربيات، يعود المدربان لمواجهة بعضهما الليلة في ديربي مدريد، وقد انتهى آخر لقاء بينهما بالتعادل في أبريل 2018 ، حيث يتفوق زيزو بـ 3 انتصارات، 3 تعادلات مقابل فوزين فقط لسيميوني.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإنه ستكون مواجهة الليلة المباراة رقم 30 لسيميوني ضد ريال مدريد، حقق الفوز 9 مرات وتعادل في 10 وخسر 10 مرات كذلك. Advertisements ومن الجدير بالذكر أنه على الرغم من خسارته لأول 3 لقاءات ضد الريال تحت قيادة المدرب البرتغالي السابق جوزيه مورينيو، إلا أن انتصاره التاريخي في نهائي كأس الملك على البرنابيو كان بمثابة نقطة التحول لأتلتيكو.