رياضة | بالأرقام.. هل يواصل زيدان تفوقه على سيميوني ؟

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بالأرقام.. هل يواصل زيدان تفوقه على سيميوني ؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أشارت تقارير صحفية إسبانية، إلى أن ديربي مدريد، بين كلا من الريال وأتلتيكو، شيشهد مواجهة خاصة بين الأرجنتيني دييجو سيميوني، مدرب الروخي بلانكوس والفرنسي زين الدين زيدان، مدرب اللوس بلانكوس، خلال اللقاء المتجدد بين الغريمين، في ملعب واندا ميتروبوليتانو.
وبعد 18 شهرا من آخر لقاء جمعهما وبعد 8 ديربيات، يعود المدربان لمواجهة بعضهما الليلة في ديربي مدريد، وقد انتهى آخر لقاء بينهما بالتعادل في أبريل 2018 ، حيث يتفوق زيزو بـ 3 انتصارات، 3 تعادلات مقابل فوزين فقط لسيميوني.
وبحسب ما ذكرته صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإنه ستكون مواجهة الليلة المباراة رقم 30 لسيميوني ضد ريال مدريد، حقق الفوز 9 مرات وتعادل في 10 وخسر 10 مرات كذلك.
ومن الجدير بالذكر أنه على الرغم من خسارته لأول 3 لقاءات ضد الريال تحت قيادة المدرب البرتغالي السابق جوزيه مورينيو، إلا أن انتصاره التاريخي في نهائي كأس الملك على البرنابيو كان بمثابة نقطة التحول لأتلتيكو.
ولعب سيميوني مباراتين ضد المدرب السابق دييجو لوبيتيجي فاز بالسوبر الأوروبي وتعادل في الليغا، وخسر مباراته الوحيدة ضد سولاري الموسم الماضي، وأكثر مدرب مدريدي واجهه سيميوني كان الإيطالي كارلو أنشيلوتي (13 مرة) سحيث يطر سيميوني محليا، لكنه خسر أوروبيا.
ولعب المدرب الأرجنتيني مباراة واحدة مع رافا بنيتيز انتهت بالتعادل قبل وصول زيدان الذي انتصر عليه سيميوني في أول لقاء قبل خسارته لنهائي دوري أبطال أوروبا في ميلان.
فيما شهد موسم 2016-2017 تحقيق زيدان للفوز بنتيجة 3/0 مرتين، الأولى في الليجا على ملعب فيسينتي كالديرون والثانية في دوري الأبطال على السانتياجو برنابيو.