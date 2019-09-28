شكرا لقرائتكم خبر عن لفتة إنسانية من صلاح تجاه طفل بعد مباراة ليفربول و شيفيلد والان مع التفاصيل

منح اللاعب الدولي المصري محمد صلاح المحترف ضمن صفوف نادي ليفربول الإنجليزي قميصه لأحد الأطفال حاملي الكرات بنادي شيفيلد يونايتد عقب المباراة التي انتهت بين ليفربول و نظيره شيفيلد يونايتد علي ملعب الأخير. واستطاع الطفل الإنجليزي دخول ملعب المباراة عقب صافرة النهاية ليطلب من اللاعب الدولي المصري محمد صلاح مهاجم نادي ليفربول قميصه ليلبي صلاح طلب الطفل ويمنحه قميصه الخاص الذي خاض بيه المباراة. يذكر أن محمد صلاح شارك في المباراة كاملة التي جمعت بين نادي ليفربول و نظيره فريق شيفيلد و الذي حقق فيها الريدز الفوز بنتيجة هدف مقابل لاشئ ليواصل الانفراد بصدارة ترتيب بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج " بعد مرور 7 جولات.

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