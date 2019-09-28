شكرا لقرائتكم خبر عن ليفربول يقتنص فوز صعب على شيفيلد يونايتيد بهدف نظيف والان مع التفاصيل
أنتهت منذ قليل أحداث اللقاء التي جمعت بين ليفربول الانجليزي وشيفيلد يونايتيد بفوز الريدز بهدف نظيف ضمن مباريات الجولة السابعة من منافسات الدوري الانجليزي.
جاء هدف اللقاء الوحيد من خطأ فادح من هندرسون حارس مرمى شيفيلد حيث مرت الكرة من تحت قدميه بعد تسديدة قوية من اللاعب فينالدوم لينجح ليفربول في التقدم بهدف
وفي الدقيقة 77، خطف محمد صلاح الكرة من دفاع شيفيلد لينطلق منفرداً نحو المرمي غير متسللً ولكن تضيع فرصة هدف آخر لليفربول.
وبهذا الفوز يظل ليفربول في صدارة جدول الدوري الانجليزي برصيد 21 نقطة بينما يحتل نادي شيفيلد يونايتيد المركز العاشر برصيد 8 نقاط.
وجاء الهدف اليتيم بعدما قابل جورجينيو كرة مرتدة من الدفاع وسدد كرة اقرب الي كونها ضعيفه حاول الحارس هندرسون الإمساك بها لكنها اصطدمت بيديه ومرت بين قدميه بشكل غريب ودخلت المرمى في الدقيقة 70 من عمر اللقاء معاونة فريق الليفر علي تحقيق فوزه .
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