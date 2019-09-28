شكرا لقرائتكم خبر عن فينالدوم يقود ليفربول للفوز على شيفيلد بهدف نظيف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

حقق ليفربول الفوز على شيفيلد يونايتد بهدف دون رد، السبت، في المباراة التي جمعت بينهما في الجولة السابعة للدوري الإنجليزي.

ويدين ليفربول بالفضل في هذا الفوز للاعبه فينالدوم، الذي سدد كرة قوية فشل الحارس في الإمساك بها لتمر بين قدميه إلى الشباك في الدقيقة 70.

ورفع ليفربول الذي قاد هجومه في مباراة اليوم الدولي المصري محمد صلاح، رصيده من النقاط إلى 21 نقطة في صدارة جدول المسابقة، فيما توقف رصيد شيفيلد عند النقطة الثامنة.