ليفربول يخطف فوز غالي وصعب امام شيفيلد يونايتد في البريميرليج

السبت 28 سبتمبر 2019 محمد صلاح واصل ليفربول تغريده المنفرد على صدارة الدوري الإنجليزي لكرة القدم، وحقق انتصاره السابع على التوالي بالفوز الثمين والصعب 1-0 على مضيفه شيفيلد يونايتد اليوم السبت في افتتاح مباريات الجولة السابعة من المسابقة.

Advertisements ورفع ليفربول رصيده إلى 21 نقطة في صدارة جدول المسابقة موسعاً الفارق مؤقتا مع مانشستر سيتي حامل اللقب وصاحب المركز الثاني إلى ثماني نقاط لحين انتهاء مباراة مانشستر سيتي ومضيفه إيفرتون اليوم السبت. وتجمد رصيد شيفيلد يونايتد عند ثماني نقاط في المركز العاشر بجدول المسابقة. وعانى ليفربول الأمرين على إستاد برامال لين في شيفيلد في مواجهة الدفاع المتكتل والمتماسك من أصحاب الأرض.

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