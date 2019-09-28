السبت 28 سبتمبر 2019
اقتنص فريق فالنسيا فوز غالي وصعب من بيلباو بهدف نظيف ويصعد للمركز التاسع في الدوري الإسباني
صعد فريق فالنسيا إلى المركز التاسع في الدوري الإسباني لكرة القدم ،بعدما تغلب على مضيفه أتلتيك بيلباو 1 / صفر اليوم السبت في المرحلة السابعة من المسابقة.
واحرز هدف فالنسيا الروسي دينيس تشيريشيف في الدقيقة 27 .
وبهذه النتيجة ،رفع بلنسية رصيده إلى تسع نقاط بعد أن حقق اليوم انتصاره الثاني في الموسم مقابل هزيمتين وثلاثة تعادلات.
بينما تجمد رصيد بيلباو عند 12 نقطة في المركز الرابع بفارق نقطتين خلف المتصدر ريال مدريد ونقطة واحدة خلف ريال سوسييداد وأتلتيكو مدريد، وذلك انتظارا لنتائج باقي مباريات هذه المرحلة .
كانت هذه تفاصيل خبر فالنسيا يقتنص فوز صعب من بيلباو بهدف نظيف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.