فالنسيا يقتنص فوز صعب من بيلباو بهدف نظيف

السبت 28 سبتمبر 2019

اقتنص فريق فالنسيا فوز غالي وصعب من بيلباو بهدف نظيف ويصعد للمركز التاسع في الدوري الإسباني



صعد فريق فالنسيا إلى المركز التاسع في الدوري الإسباني لكرة القدم ،بعدما تغلب على مضيفه أتلتيك بيلباو 1 / صفر اليوم السبت في المرحلة السابعة من المسابقة.

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واحرز هدف فالنسيا الروسي دينيس تشيريشيف في الدقيقة 27 .

وبهذه النتيجة ،رفع بلنسية رصيده إلى تسع نقاط بعد أن حقق اليوم انتصاره الثاني في الموسم مقابل هزيمتين وثلاثة تعادلات.

بينما تجمد رصيد بيلباو عند 12 نقطة في المركز الرابع بفارق نقطتين خلف المتصدر ريال مدريد ونقطة واحدة خلف ريال سوسييداد وأتلتيكو مدريد، وذلك انتظارا لنتائج باقي مباريات هذه المرحلة .