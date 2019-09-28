شكرا لقرائتكم الزمالك ضد جينيراسيون فوت .. بطل السنغال يشكوى مراقب المباراة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر مسئولو نادى جينيراسيون فوت السنغالى، تقديم شكوى ضد مراقب مباراة الزمالك والفريق السنغالى، إلى الاتحاد الإفريقى لكرة القدم "كاف"، حيث أكدوا أنه كان من المفترض تواجد مراقب المباراة فى القاهرة، للاجتماع مع الفريق الضيف لمتابعة الأزمة الأخيرة.

كان مسئولو الزمالك قد أرسلوا أتوبيسًا اليوم إلى بعثة جينيراسيون فوت فى فندق الإقامة فى مدينة نصر، للتحرك إلى الإسكندرية، لخوض مباراة الفريقين فى إياب دور الـ32 ببطولة دورى أبطال إفريقيا، ولكن وفقاً لمصدر بالبعثة أكد أنهم سيتوجهون اليوم إلى بتروسبورت وليس برج العرب لخوض اللقاء فى موعده السابق قبل تعديله وإثبات موقف حال عدم حضور فريق الزمالك.

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وأكد مسئولو جينيراسيون فوت أن مراقب المباراة لم يجتمع معهم فيما اكتفى بالتواصل معهم حتى يغادروا القاهرة ويتجهوا إلى الإسكندرية حيث يتواجد المراقب هناك لخوض المباراة غدًا الأحد، على ستاد برج العرب، بعد التعديلات التى أجراها الكاف حول موعد وملعب مباراة الفريقين، وهو الأمر الذى وصفه مسئولى النادى السنغالى بالغير عادل، حيث أكدوا ضرورة تواجده معهم لعرض مشكلتهم قبل إجراء التعديلات من قبل الاتحاد الإفريقى.

يذكر، أن مباراة الذهاب بين الزمالك وجينيراسيون فوت التى أقيمت فى السنغال، قد انتهت بهزيمة الأبيض بهدفين مقابل هدف.