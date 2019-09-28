شكرا لقرائتكم الزمالك ضد جينيراسيون فوت .. بطل السنغال يشكوى مراقب المباراة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
كان مسئولو الزمالك قد أرسلوا أتوبيسًا اليوم إلى بعثة جينيراسيون فوت فى فندق الإقامة فى مدينة نصر، للتحرك إلى الإسكندرية، لخوض مباراة الفريقين فى إياب دور الـ32 ببطولة دورى أبطال إفريقيا، ولكن وفقاً لمصدر بالبعثة أكد أنهم سيتوجهون اليوم إلى بتروسبورت وليس برج العرب لخوض اللقاء فى موعده السابق قبل تعديله وإثبات موقف حال عدم حضور فريق الزمالك.
وأكد مسئولو جينيراسيون فوت أن مراقب المباراة لم يجتمع معهم فيما اكتفى بالتواصل معهم حتى يغادروا القاهرة ويتجهوا إلى الإسكندرية حيث يتواجد المراقب هناك لخوض المباراة غدًا الأحد، على ستاد برج العرب، بعد التعديلات التى أجراها الكاف حول موعد وملعب مباراة الفريقين، وهو الأمر الذى وصفه مسئولى النادى السنغالى بالغير عادل، حيث أكدوا ضرورة تواجده معهم لعرض مشكلتهم قبل إجراء التعديلات من قبل الاتحاد الإفريقى.
يذكر، أن مباراة الذهاب بين الزمالك وجينيراسيون فوت التى أقيمت فى السنغال، قد انتهت بهزيمة الأبيض بهدفين مقابل هدف.
كانت هذه تفاصيل خبر الزمالك ضد جينيراسيون فوت .. بطل السنغال يشكوى مراقب المباراة... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.