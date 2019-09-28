شكرا لقرائتكم حسام حسن يقود هجوم سموحة أمام المقاولون... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وجاء تشكيل اللاعبين كالتالي: الهاني سليمان، ابراهيم عبد القوي، رجب نبيل، محمود عزت، يوسف ديوب، ناصر ماهر، فوزي الحناوي كريم يحيى، حسام حسن، شريف رضا، رونالدو أونجا.
يذكر أن المقاولون العرب يمتلك ثلاث نقاط في رصيده بعد تحقيق الفوز على طلائع الجيش بهدف نظيف في مباراة الجولة الأولى، فيما يبحث سموحة بقيادة حسام حسن عن أول نقاطه في مباراة اليوم، بعدما خسر ضربة البداية أمام الأهلي بهدف نظيف أيضاً.
وكان المقاولون قد حسم مباراتي الموسم الماضي أمام سموحة بالفوز بنتيجة 2/1 ذهاباً وإياباً.
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