شكرا لقرائتكم اللجنة الخماسية تحدد 30 أكتوبر المقبل موعدا لانعقاد عمومية الجبلاية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وتتلخص مهام اللجنة في إدارة الشئون اليومية لاتحاد كرة القدم ومراجعة النظام الأساسي للاتحاد واللوائح الأخرى عند الضرورة، لضمان امتثالها لنظام فيفا الأساسي ومتطلباته ولضمان اعتماده من قبل أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد.
كما ستقوم اللجنة بتنظيم وإجراء انتخابات للاتحاد بناء على القوانين الجديدة والعمل كلجنة انتخابية من أجل تنظيم وإجراء انتخابات مجلس إدارة جديد بناء على النظام الأساسي للجمعية العمومية المتوافق حديثا، نظرا لأن اللجنة المعينة من فيفا لا يحق لها الترشح في الانتخابات المقبلة.
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