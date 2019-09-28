شكرا لقرائتكم اللجنة الخماسية تحدد 30 أكتوبر المقبل موعدا لانعقاد عمومية الجبلاية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قررت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجناينى، إقامة الجمعية العمومية 30 أكتوبر المقبل ويتضمن جدول الأعمال فى الجمعية العادية مناقشة الحساب الختامى للجبلاية واعتماد الميزانية، وسيتم إخطار الأندية بجميع بنود جدول الأعمال خلال الساعات المقبلة. وتتلخص مهام اللجنة في إدارة الشئون اليومية لاتحاد كرة القدم ومراجعة النظام الأساسي للاتحاد واللوائح الأخرى عند الضرورة، لضمان امتثالها لنظام فيفا الأساسي ومتطلباته ولضمان اعتماده من قبل أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد. Advertisements كان الفيفا اعتمد أسماء اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد كرة القدم لمدة عام برئاسة عمرو الجناينى وجمال محمد على نائب رئيس وعضوية كلاً من سحر عبد الحق ومحمد فضل وأحمد عبدالله . كما ستقوم اللجنة بتنظيم وإجراء انتخابات للاتحاد بناء على القوانين الجديدة والعمل كلجنة انتخابية من أجل تنظيم وإجراء انتخابات مجلس إدارة جديد بناء على النظام الأساسي للجمعية العمومية المتوافق حديثا، نظرا لأن اللجنة المعينة من فيفا لا يحق لها الترشح في الانتخابات المقبلة.

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