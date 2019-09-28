شكرا لقرائتكم الجزيري يقود هجوم المقاولون أمام سموحة فى الدوري المصري... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يقود سيف الدين الجزيري هجوم المقاولون العرب ، وذلك بعد أن أعلن عماد النحاس المدير الفني للمقاولون العرب عن تشكيل ذئاب الجبل الذي يستعد لخوض مباراة سموحة في الجولة الثانية من عمر مسابقة الدوري العام، والتي تنطلق في تمام الخامسة والنصف بالجبل الأخضر.

وجاء تشكيل اللاعبين كالتالي: محمود أبو السعود، أمير عابد، محمد سمير ثابت، ابراهيم صلاح، طاهر محمد طاهر، كريم مصطفى، حسن الشامي، أحمد الشيمي، فاروقا، عبد الله ياسين، سيف الدين الجزيري .

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يذكر أن المقاولون العرب يمتلك ثلاث نقاط في رصيده بعد تحقيق الفوز على طلائع الجيش بهدف نظيف في مباراة الجولة الأولى، فيما يبحث سموحة بقيادة حسام حسن عن أول نقاطه في مباراة اليوم، بعدما خسر ضربة البداية أمام الأهلي بهدف نظيف أيضاً.

وكان المقاولون قد حسم مباراتي الموسم الماضي أمام سموحة بالفوز بنتيجة 2/1 ذهاباً وإياباً.