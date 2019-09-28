شكرا لقرائتكم حمادة أنور يوضح موقف الزمالك من أزمة مباراة جينيراسيون فوت... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد حمادة أنور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك أن موقف الزمالك في أزمة مباراة جينيراسيون فوت السنغالي في إياب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا، مشيرا إلى انه يتمثل في إقامة اللقاء غداً الأحد على ملعب برج العرب سليم تمام، مشيرا إلى أن الفريق الأبيض موقفه قانوني ولن يتعرض لأي عقوبات في حالة عدم سفر الفريق السنغالي للاسكندرية لخوض المباراة.

وأضاف أن الزمالك ستوجه إلى ملعب برج العرب غداً الأحد في الموعد المحدد للقاء، وحال عدم حضور المنافس سيكون جينيراسيون منسجب من المباراة.

وأوضح عضو المجلس أن نقل المباراة جاء لظروف أمنية وليس بناء على طلب الزمالك، وهو ما أكده خطاب الاتحاد الأفريقي لكرة القدم ، و لا يحق للنادي السنغالي الاعتراض بهذا الشكل لأن نقل المباراة جاء لظروف خارجة عن ارداة نادي الزمالك، وأي شكوى من جانبهم ضد القلعة البيضاء في الاتحاد الإفريقي لن تكون مجدية، وعليهم خوض المباراة في موعدها غداً الأحد".

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واستشهد حمادة أنور بمباراة الزمالك مع سانجا باليندي الكونغولي في 2015 أثناء تولي البرتغالي فيريرا تدريب الأبيض، بعدما تم نقل المباراة من لوممباشي بدلا من العاصمة كينشاسا قبل اللقاء بـ48 ساعة، ورضخ الزمالك للامر وسافر لخوض اللقاء في المكان الجديد.

وقال عضو مجلس إدارة نادي الزمالك: "مراقب اللقاء وطاقم التحكيم يتواجدون في برج العرب بناء على خطاب "كاف"، ولم يتوجهوا إلى الاسكندرية من نفسهم.