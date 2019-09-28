شكرا لقرائتكم فايلر يعيد أحمد فتحى لمكانته مع الأهلي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وضمت قائمة الأهلى فى مواجهة كانو سبورت كلاً من فى حراسة المرمى شريف إكرامي، وعلي لطفى، ومحمد الشناوي، خط الدفاع أحمد فتحي، ومحمد هاني، وياسر إبراهيم، ورامي ربيعه، ومحمود وحيد، وأيمن أشرف، خط الوسط عمرو السولية، وحمدي فتحي، وحسام عاشور، ووليد سليمان، ومحمد مجدي أفشة، وحسين الشحات، ورمضان صبحي، وجونيور أجايي، وأحمد الشيخ ، وإليو ديانج، وفى الهجوم صلاح محسن ووليد أزارو.
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