شكرا لقرائتكم فايلر يعيد أحمد فتحى لمكانته مع الأهلي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل دعم كبير يحظى به أحمد فتحى نجم دفاع النادي الأهلى من قبل رينيه فايلر المدير الفني لفريقه، وهو ما ظهر بعد إعادة الأخير للجوكر للتشكيلة الأساسية بعد فترة ليست بالقصيرة من الغياب فى عهد مارتن لاسارتي المدير الفني السابق للفريق الأحمر، الذي كان يعتمد على محمد هاني بشكل أساسي.

ويرى فايلر أن أحمد فتحى يتمتع بإمكانيات بدنية كبيرة ويُجيد النواحي الدفاعية بشكل جيد، كما أنه طور كثيراً من أدائه الهجومي فى الفترة الأخيرة وهو ما يمنحه الحق فى المشاركة بشكل أساسي فى التشكيلة الحمراء.

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ورغم اقتناع فايلر بإمكانيات محمد هاني الذي يشغل أيضاً الجبهة اليمنى، إلا أن فايلر يُفضل الدفع بأحمد فتحى فى التشكيلة الأساسية منذ توليه المسئولي وحتى هذه اللحظة، فى الوقت الذي أكد فايلر أن هاني سيحصل هو الأخر على فرص المشاركة فى المباريات.

وضمت قائمة الأهلى فى مواجهة كانو سبورت كلاً من فى حراسة المرمى شريف إكرامي، وعلي لطفى، ومحمد الشناوي، خط الدفاع أحمد فتحي، ومحمد هاني، وياسر إبراهيم، ورامي ربيعه، ومحمود وحيد، وأيمن أشرف، خط الوسط عمرو السولية، وحمدي فتحي، وحسام عاشور، ووليد سليمان، ومحمد مجدي أفشة، وحسين الشحات، ورمضان صبحي، وجونيور أجايي، وأحمد الشيخ ، وإليو ديانج، وفى الهجوم صلاح محسن ووليد أزارو.