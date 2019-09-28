شكرا لقرائتكم ثلاثى الأهلى في الجيم بعد استبعادهم من مواجهة كانو سبورت... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وكان السويسري رينيه فايلر المدير للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قد استبعد الثلاثي افشه وحمدي فتحي وعلي لطفي لإراحتهم استعداداً لمواجهة الانتاج الحربي المقرر اقامتها يوم الاربعاء القادم بالجولة الثانيه لبطولة الدوري العام.
وكانت مصادر قد كشفت أن رينيه فايلر، المدير الفنى للأهلى، ينوى استبعاد رمضان صبحى لاعب الفريق من التشكيل الأساسى لفريقه فى مباراة كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية، المقرر لها الثامنة من مساء اليوم،الأحد، ببرج العرب فى ذهاب دور الـ32 لبطولة دورى أبطال أفريقيا.
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