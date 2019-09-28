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ثلاثى الأهلى في الجيم بعد استبعادهم من مواجهة كانو سبورت...

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جدة - عمرو شويل يخوض الثلاثي محمد مجدي قفشة وحمدي فتحي والحارس علي لطفي لاعبو الأهلي تدريب اليوم بالجيمانيزيوم الخاص بفندق إقامة الفريق ببرج العرب بعد استبعادهم من مباراة الفريق أمام كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية في إياب دور الـ٣٢ لبطولة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم والتي ستقام في الثامنه مساء اليوم بملعب برج العرب.

 

 

ويدرس فايلر تجربة عدد كبير من اللاعبين خلال لقاء اليوم ومنح الفرصة لمن لا يُشارك بشكل مُستمر من أجل التعرّف على قدراتهم الفنية عن قرب، لذا استبعد أكثر من لاعب لإراحته أمثال على معلول وجيرالدو وحمدي و قفشة.

 

وكان السويسري رينيه فايلر المدير للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قد استبعد الثلاثي افشه وحمدي فتحي وعلي لطفي لإراحتهم استعداداً لمواجهة  الانتاج الحربي المقرر اقامتها يوم الاربعاء القادم بالجولة الثانيه لبطولة الدوري العام.

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وكانت مصادر قد كشفت أن رينيه فايلر، المدير الفنى للأهلى، ينوى استبعاد رمضان صبحى لاعب الفريق من التشكيل الأساسى لفريقه فى مباراة كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية، المقرر لها الثامنة من مساء اليوم،الأحد، ببرج العرب فى ذهاب دور الـ32 لبطولة دورى أبطال أفريقيا.

 

 

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