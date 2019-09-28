شكرا لقرائتكم سمير كمونة لـ "تايم سبورت": فايلر مثل زين الدين زيدان... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

قال سمير كمونة نجم الاهلى السابق فى مداخلة هاتفية لقناة "تايم سبورت" مع الاعلامى يحيى حمزة أن السويسرى فايلر المدير الفنى للأهلى مدرب ذكى يجيد التصرف فى المباريات رغم حداثة عهده مع المارد الأحمر .

وأضاف سمير كمونة : " فايلر أثبت ذكاء كبير رغم الفترة القصيرة التى تولى فيها تدريب الاهلى ووضح ذلك من خلال سياسة التدوير التى ينتهجها مع الفريق الأحمر فى محاولة منه للتعرف على الفريق بشكل عملى "

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وأضاف سمير كمونة : "فايلر يشبه فى ذكاؤه التدريبى زين الدين زيدان المدير الفنى لريال مدريد فهو يسير بنفس الخطوات مع فريقه "

ويسعى فايلر إلى مواصلة العروض والنتائج الجيدة خلالها بعد أن مؤخراً في الفوز على الزمالك بكأس السوبر المحلي ثم الفوز على سموحة في ضربة بداية الدوري الممتاز بنسخته الجديدة لموسم 2019-2020 .

ويخوض فريق الكرة بالأهلي في الثامنة من مساء اليوم ، السبت، مباراة سهلة من الناحية النظرية حينما يستضيف فريق كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية بملعب برج العرب في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا وهي المباراة التي يخوضها الأهلي دون ضغوط بعدما سبق وفاز في لقاء الذهاب بغينيا الاستوائية بثنائية نظيفة .