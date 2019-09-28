شكرا لقرائتكم ماذا لو لم يحضر جينيراسيون فى برج العرب غدا .. الزمالك يجيب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد مصدر مسئول بنادى الزمالك، أن فريق جينيراسيون فوت بطل السنغال، سيتم تسجيل انسحابه من مواجهة الفارس الأبيض فى حالة عدم حضوره بملعب برج العرب فى الثامنة مساء غدًا الأحد، لخوض مواجهة الإياب بدور الـ 32 بدورى أبطال أفريقيا.

أوضح المصدر فى تصريحاته لـ"الخليج 365"، أن طاقم الحكام المالى بقيادة محمدوا كيتا، سيعلن انسحاب الفريق السنغالى من المباراة وخسارته بنتيجة 2/0 فى حالة عدم تواجده فى الموعد المحدد للقاء على برج العرب، ليتأهل الزمالك لدور الـ 16 بالبطولة بنتيجة 3/2 بمجموع مواجهتى الذهاب والإياب.

يذكر أن بعثة جينيراسيون فوت السنغالى رفضت التحرك، صباح اليوم السبت، إلى برج العرب، لخوض مباراة الزمالك المحدد لها غداً، الأحد، وكشف مصدر مطلع فى بعثة جينيراسيون فوت بتمسك الفريق السنغالى بخوض اللقاء اليوم فى استاد بتروسبورت، فى إطار تمسكهم بخطاب الاتحاد الإفريقى لكرة القدم "كاف" الذى وصل إليهم قبل 10 أيام من موعد المباراة بأنها ستقام اليوم فى بتروسبورت قبل أن يتم تأجيلها إلى غداً الأحد ونقلها إلى برج العرب.

وكان مسئولو الزمالك قد أرسلوا أتوبيسًا اليوم إلى بعثة جينيراسيون فوت فى فندق الإقامة فى مدينة نصر، للتحرك إلى الإسكندرية، ولكن وفقاً لمصدر بالبعثة أكد أنهم سيتوجهون اليوم إلى بتروسبورت وليس برج العرب لخوض اللقاء فى موعده السابق قبل تعديله وإثبات موقف حال عدم حضور فريق الزمالك.