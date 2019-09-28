شكرا لقرائتكم حسام البدري: سأعمل على إنهاء أزمة المنتخب المصري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أكد حسام البدري المدير الفني للمنتخب المصري، أن جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي هو فخر لهم جميعاً.

وقال البدري في تصريحات تلفزيونية يوم السبت، إن المرحلة الماضية شهدت بعض الأزمات والمشاكل، وسوف يسعى إلى إنهائها، خاصة أن هناك حالة من الحب الشديد لمحمد صلاح من كل طوائف الشعب المصري.

وأضاف أن منتخب مصر سيواجه منتخب جزر القمر في 19 نوفمبر المقبل في ثاني جولات التصفيات الإفريقية، وبالتالي هناك صعوبة في مواجهة المنتخب البرازيلي بالمملكة العربية السعودية ودياً، لأن التوقيت قريب جداً.

وأوضح أنه يملك خطة كاملة لمنتخب الفراعنة من عدة مراحل، أولها إعادة الهيكلة مع المعسكر المقرر إقامته أكتوبر المقبل، ونواجه خلاله سيراليون ودياً.