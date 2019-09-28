شكرا لقرائتكم الدوخي: الحكم أغفل طرد حمدالله ومادو أمام الأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - رأى خالد الدوخي، مقيم الحكام بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم، أن حكم مباراة أهلي جدة والنصر كان عليه طرد لاعبي النصر عبدالله مادو وعبدالرزاق حمدالله في اللقاء الذي جمع الفريقين، يوم الجمعة، ضمن الجولة الخامسة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، والذي انتهى بالتعادل السلبي.

وقال الدوخي في مقابلة مع "قناة العربية" يوم الجمعة: كان يجب طرد المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله في لقاء فريقه أمام أهلي جدة، لأنه حصل على بطاقة صفراء لتحايله داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 39، وتكرر الأمر في أواخر الشوط الثاني، عندما تحايل مجدداً داخل منطقة الجزاء، وكان يجب على حكم المباراة إخراج البطاقة الصفراء الثانية ومن بعدها الحمراء.

وحول بقية الحالات التي شهدتها المواجهة، ذكر: في الدقيقة السابعة كانت هناك ركلة حرة مباشرة لمهاجم أهلي جدة، استحقت بطاقة حمراء لمدافع النصر عبدالله مادو، لكن الحكم لم يعلن عن وجود أي خطأ.

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وأضاف: وبخصوص الحالة التي شهدتها الدقيقة 28، لم تلمس الكرة مدافع الأهلي داخل منطقة الجزاء، والكرة ارتطمت بجسمه ومن ثم تحولت إلى يده التي كانت في وضع طبيعي.

وحول الحالات التحكيمية التي شهدتها مباراة الشباب واتحاد جدة، ذكر: شهدت الدقيقة 31 تدخلا قويا من لاعب الشباب عبدالعزيز الصليهم ضد مهاجم الاتحاد رومارينيو وكان يستحق بطاقة صفراء، وكرر ذات اللاعب الخطأ بتدخل قوي من الخلف في الدقيقة 60 وكان يجب أن تكون البطاقة الصفراء الثانية ومن بعدها طرد.

وأشار الدوخي إلى أن حكم اللقاء لم يحتسب ركلة جزاء للشباب، بعدما دفع مدافع الاتحاد اللاعب أسبريا في الدقيقة 38 داخل المنطقة، واستغرب من عدم الاستعانة بتقنية الفيديو في الحالة التي وصفها بالواضحة.

وواصل: كما كانت هناك ركلة جزاء للاتحاد، لم يعلن عنها الحكم، بعدما أخل مدافع الشباب بتوازن لاعب اتحاد جدة داخل منطقة الجزاء عند ارتقائه لضربة ركنية.