«الفرعون» يتألق ويقود الريدز للفوز .. تقييم «محمد صلاح» بعد مباراة ليفربول وشيفيلد يونايتد

الموجز

حقق فريق ليفربول على ملعب برامول لين فوز مهم وصعب على فريق شيفيلد يونايتد بهدف نظيف في افتتاح الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "بريميرليج" الذي يتصدره الريدز.

ويعد فوز اليوم هو الأول لليفربول على شيفيلد في ملعبه خلال أربع زيارات لليفربول لملعب برامول لين.

وشارك الدولي المصري محمد صلاح أساسيًا مع ليفربول بعد إراحته في لقاء كأس الرابطة الأربعاء الماضي.

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وبهذا الفوز رفع ليفربول رصيده إلى 21 نقطة متصدرًا جدول الترتيب بفارق 8 نقاط عن ملاحقه مانشستر سيتي بطل الموسمين الماضيين الذي يلاقي اليوم فريق إيفرتون.

وتجمد رصيد شيفيلد الصاعد حديثًا هذا الموسم عند 8 نقاط في المركز العاشر مؤقتًا والمهدد بفقدانه بنهاية الجولة.

وحصل صلاح على تقييم 6.6/10 من خلال موقع "Who Scored" الخاص بالاحصائيات، متساويًا مع ساديو ماني بنفس النسبة.

أفضل لاعب في المباراة كان فيرجيل فان دايك مدافع الريدز الذي حصل على 8.2، ثم فينالدوم وفابيينو بتقييم 7.2.