اسماء السيد - نال سائق فيراري شارل لوكلير من موناكو السبت المركز الأول في التجارب الرسمية لسباق جائزة روسيا الكبرى، المرحلة السادسة عشرة من بطولة العالم لسباقات الفورمولا واحد، لينطلق من الصدارة للمرة الرابعة تواليا.
وأثبت لوكلير وزميله سيباستيان فيتل تحسن أداء فريقهما الإيطالي، بحلول الألماني ثالثا عند الانطلاق على حلبة مدينة سوتشي المطلة على البحر الأسود، خلف سائق مرسيدس بطل العالم البريطاني لويس هاميلتون.
وهي المرة الرابعة تواليا ينطلق الشاب لوكلير (21 عاما) من المركز الأول في موسمه الأول مع الفريق الإيطالي، علما بأنه ساهم بشكل أساسي في سيطرة فيراري على السباقات الثلاثة الأخيرة، اذ فاز بسباقي بلجيكا وإيطاليا، وحل ثانيا خلف فيتل في سنغافورة الأسبوع الماضي.
كانت هذه تفاصيل خبر رابع انطلاق متتال من المركز الأول للوكلير في جائزة روسيا الكبرى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إيلاف وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.