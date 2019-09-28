انسحاب البوتسواني أموس أبرز مرشح في 800 م









اسماء السيد - أعلن العداء البوتسواني نايجل أموس صاحب أفضل رقم هذا الموسم في سباق 800 م والمرشح الأبرز لاحراز الذهبية، انسحابه من بطولة العالم لألعاب القوى المقامة في الدوحة لاصابة في وتر أخيل السبت قبيل بدء تصفيات هذه المسافة.

وقال أموس (25 عاما) على حسابه على انستاغرام "عانيت الكثير من الاصابات خلال مسيرتي لكني لم أكن اتوقع حصول هذا الأمر هنا. بعد وصولي الى الدوحة أصبت في وتر أخيل من دون أي تفسير".

Advertisements

وتابع "حاولت الخلود للراحة وقمت بالعلاج لكن ذلك لم يكن كافيا"، متحسرا لأن "التدريبات كانت جيدة والاستعدادات كانت تمنحي الثقة قبل بطولة العالم. لكني مضطر الى الانسحاب وبدء التفكير بالمرحلة المقبلة".

وكان أموس قد أحرز فضية دورة الألعاب الأولمبية في لندن عام 2012.

وسجل أموس أفضل توقيت هذا العام مع 1:41,89 دقيقة في موناكو في تموز/يوليو، ويحمل ثالث أفضل رقم على مر الأزمنة في هذا السباق.