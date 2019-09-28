ليفربول يواجه الاقصاء من كأس الرابطة لاشراك لاعب غير مؤهل









اسماء السيد - يواجه ليفربول خطر حرمانه من فوزه الأخير على ميلتون كينز دونز في الدور الثالث من كأس رابطة الأندية الانكليزية المحترفة في كرة القدم، بسبب إشراك لاعب غير مؤهل، بحسب ما أفادت تقارير صحافية السبت.

وأورد موقع "ذي أتلتيك" أن شهادة الانتقال الدولية للاعب ليفربول الإسباني بيدرو تشيريفيلا لم تكن مكتملة.

وكان اللاعب البالغ 22 عاما يحتاج لشهادة جديدة بعد عودته الى ناديه الأصلي هذا الصيف اثر انتهاء إعارته مع اكستريمادورا الإسباني.

ودخل تشيريفيلا بديلا في الدقيقة 63 من المباراة التي فاز فيها ليفربول 2-صفر بتشكيلة احتياطية وتأهل الى الدور الرابع ليلتقي أرسنال في مباراة نارية.

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وطلب ليفربول في تموز/يوليو شهادة الانتقال الجديدة لكن هذه العملية لا يمكن ان تستكمل الا بواسطة الاتحاد الانكليزي، بحسب بطل أوروبا.

وبحسب التقرير، يبدي ليفربول ثقته بالحصول على أسباب تخفيفية، وبالتالي الاكتفاء بغرامة مالية، بدلا من إقصائه من المسابقة الثالثة من حيث الأهمية في إنكلترا بعد الدوري الممتاز والكأس.

وقال ليفربول في بيان "يدرك النادي وجود مشكلة إدارية محتملة تتعلق بأحد لاعبينا".

تابع "نعمل مع السلطات المعنية من أجل اثبات وقائع المسألة ولن نعلق على هذا الأمر حتى تكتمل العملية".

وفي بيان منفصل، قال منظمو كأس الرابطة إنهم "يدرسون الأمر حاليا".