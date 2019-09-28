البيلاروسية سابالينكا تحتفظ بلقب دورة ووهان









اسماء السيد - احتفظت البيلاروسية أرينا سابالينكا السبت بلقب دورة ووهان الصينية في كرة المضرب، بفوزها في المباراة النهائية على الأميركية أليسون ريسك 6-3، 6-3، و6-1.

وأحرزت البيلاروسية البالغة من العمر 21 عاما والمصنفة 14 عالميا، لقب الدورة الصينية للموسم الثاني تواليا، ورفعت كأس الدورة الثانية لها هذا الموسم بعد دورة شينزين الصينية أيضا في كانون الثاني/يناير.

وأتى لقب شينزين على حساب ريسك أيضا، وفي ثلاث مجموعات.

كما رفعت البيلاروسية الشابة رصيدها من الألقاب في مسيرتها الاحترافية الى أربعة، بعدما فازت أيضا العام الماضي بدورة نيو هايفن الأميركية.

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وقالت سابالينكا "لا أصدق أنني تمكنت من الدفاع عن هذا اللقب. لم أكن لأتخيل أنني سأتمكن من تحقيق ذلك. حاليا أنا سعيدة".

وتابعت "هذا يعني لي الكثير. هذا العام كان صعبا على الجميع. كنت قلقة من عدم قدرتي على الدفاع عن هذا اللقب".

وباتت سابالينكا أول لاعبة تحرز مرتين تواليا لقب دورة ووهان التي انطلقت عام 2014، وذلك بعد فوزها على منافستها المصنفة 35 عالميا.

ولم تتمكن ريسك من إضافة لقب ثالث الى رصيدها في مسيرتها الاحترافية، علما بأنها بلغت المباراة النهائية في الدورات الصينية ست مرات، من أصل تسع في مسيرتها.

وقدمت اللاعبتان مباراة متكافئة لاسيما في المجموعة الثانية حيث تعادلتا ثماني مرات في الشوط الثاني الذي امتد 13 دقيقة، قبل أن تتمكن سابالينكا من الحفاظ على إرسالها، لكنها خسرته في الشوط السادس، لتمنح ريسك التقدم 4-2 ولاحقا الفوز بالمجموعة. وفي الثالثة الحاسمة، لم تواجه سابالينكا صعوبة، اذ تمكنت من التقدم 5-صفر وفازت 6-1.