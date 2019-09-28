LIVE بث مباشر مباراة برشلونة وخيتافي يلا شوت بث مباشر Yalla Shoot كورة ستار| ماتش برشلونة ضد خيتافي...

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بث مباشر برشلونة يلا شوت الجديد kora online، سيحاول كلا من برشلونة وخيتافي اليوم تحقيق الفوز خلال مباراة اليوم من أجل مواصلة سلسلة الانتصارات في الدوري الأسباني، حيث نجح برشلونة وخيتافي في الفوز خلال الجولتين الأولي والثانية، وتعد مباراة البارسا اليوم أمام خيتافي واحدة من أقوي المباريات في ظل سعي الفريقين لتحقيق الفوز، والحصول على نقاط المباراة لمواصلة المشوار نحو تحقيق لقب الدوري لهذا الموسم.

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سيكون موعد مباراة برشلونة وخيتافي اليوم السبت الموافق 28 سبتمبر 2019 في قمة الجولة السابعة بالدوري الأسباني في تمام الساعة الرابعة بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة الخامسة بتوقيت مكة المكرمة على ملعب ألفونسو بيريز في واحدة من قمم الدوري الأسباني.

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انطلقت المباراة وسط أجواء حماسية من الطرفين، ويبحث الفريقين حالياً لتسجيل أول أهداف المباراة ويشارك في لقاء اليوم النجم الكبير ليونيل ميسي في تشكيلة برشلونة.