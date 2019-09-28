بهدف فينالدوم ليفربول يفوز على شيفيلد يونايتد ويعزز موقعه بصدارة البريمرليج

ملخص نتيحة مباراة ليفربول وشيفيلد يونايتد في إطار الجولة السابعة من الدوري الانجليزي الممتاز البريمرليغ، وتلعب مباراة ليفربول اليوم في تمام الساعة الواحدة والنصف بتوقيت القاهرة، وتذاع على شاشة قناة بي ان سبورت بتعليق حفيظ دراجي، في لقاء منتظر من كافة متابعي الدوري الممتاز.

ويعول نادي ليفربول في تلك المواجهة على الثلاثي الهجومي ماني وصلاح وفيرمينهو،ـ في أحراز الثلاث نقاط بالإضافة إلي تواجد ثاني افضل لاعب في العالم الهولندي فيرجيل فان دايك، وسيكون على الليفير التسجيل مبكراً في تلك المباراة من أجل تفادي أي مفاجآت من أصحاب الأرض، الذين سيرغبون في وقف سلسلة انتصارات أبناء المدرب الألماني يورغن كلوب.

وكان ليفربول قد حقق ست انتصارات من بداية الدوري الانجليزي الممتاز جعلته يتصدر البطولة حتى الآن برصيد 18 نقاط، بفارق خمس نقاط عن حامل لقب الموسم الماضي والمركز الثاني هذا الموسم، نادي مانشستر سيتي، وسيرغب بطل اوروبا في الاستمرار على نفس الوتيرة بعد الفوز على تشيلسي في لندن خلال المباراة الماضية من البطولة الانجليزية.

ملخص مباراة ليفربول اليوم

وجاءت تشكيلة ليفربول كالتالي، أدريان – ماتيب – فان دايك – روبرتسون – أرنولد – فاينالدوم – هندرسون – فابينيو – فيرمينو – صلاح – ماني.