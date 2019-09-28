خطأ الحارس يهدي ليفربول الفوز ويستمر في الصدارة في مباراة شهدت اهدار الفرص من ماني وصلاح

نتيجة مباراة ليفربول وشيفيلد يونايتد، يرغب الريدز في مواصلة الانتصارات المتوالية في البريميرليج عندما يلتقي اليوم ضد شيفيلد يونايتد في الساعة 1:30 ظهرا ، وكان ليفربول قد استطاع حصد ١٨ نقطة من الفوز بجميع المباريات الست الماضية وآخرها على البلوز في عقر دارهم بنتيجة 2-1، فهل يستطيع مواصلة الانتصارات اليوم
ليفربول وشيفيلد يونايتد
وتنطلق مباراة ليفربول ظهر اليوم ضد شيفيلد يونايتد بث مباشر عند تمام الثانية والنصف بتوقيت مكة في الظهيرة ويقود هجوم الريدز الثلاثي المرعب محمد صلاح والسنغالي ساديو ماني بجانب البرازيلي فيرمينو ويمتلك الثنائي الذي تشارك في لقب هداف الدوري الإنجليزي أربعة أهداف لكل منهما ويسعان لمواصلة التهديف في صراع الحذاء الذهبي
مباراة ليفربول اليوم
ويعيش فريق الريدز أفضل مراحله بعد تحقيقه لقب دوري الأبطال الموسم الماضي ولقب السوبر الأوربي في افتتاحية الموسم فقد سيطر على جوائز الافضل في العالم بعد اعلان الفيفا فوز يورجن كلوب مدربه صاحب الجنسية الالمانية بجائزة أفضل مدربي العالم وفيرجيل فان دايك بأفضل مدافع في العالم وحارسه اليسون بيكر بأفضل حارس مرمى في العالم.
نتيجة مباراة ليفربول اليوم
ويواجه الفريق المتوج بدوي أبطال أوروبا الموسم الماضي خطر الاستبعاد من بطولة كأس الرابطة بعد أن صعد لدور الستة عشر إثر مشاركة لاعب بصفة غير قانونية للمشاركة وليس مؤهلا لذلك من اللاعبين الشباب
- التشكيل الصادر عن الضيوف للمشاركة الأساسية في حراسة المرمى أدريان ودفاعي رباعي مكون من أرنولد – ماتيب – فان دايك – أندي روبرتسون ومنتصف الملع فابينيو – فينالدوم – هندرسون ثم الهجوم ماني – فيرمينو – محمد صلاح
- بداية أحداث الشوط الاول من المباراة الآن
- الدقيقة 15: مرور ربع ساعة من أحداث الشوط الأول وحصار مكثف من دفاع شيفيلد على صلاح ومانس وفيرمينو
- الدقيقة 33: ليفربول تضيع عليه فرصة التقدم بعد تمريرة سحرية من فان دايك تضع ماني في انفراد ولكن يهدرها
- الدقيقة 44: القائم يرد هدف من ماني بعد إيثار من فيرمينو بالتمرير له ولكن السنغالي يهدر هدف مرة أخرى
- نهاية الشوط الأول من اللقاء بالتعادل السلبي
- الدقيقة 70: صمود دفاع فريق شيفيلد ينتهي بهدف أول لصالح ليفربول عن طريق فينالدوم
- قبل نهاية اللقاء بدقائق صلاح يهدر انفراد كاد أن يقضي على اللقاء والكرة للركنية
- نهاية المباراة بنتيجة ليفربول 1-0 شيفيلد يونايتد