خطأ الحارس يهدي ليفربول الفوز ويستمر في الصدارة في مباراة شهدت اهدار الفرص من ماني وصلاح

نتيجة مباراة ليفربول وشيفيلد يونايتد، يرغب الريدز في مواصلة الانتصارات المتوالية في البريميرليج عندما يلتقي اليوم ضد شيفيلد يونايتد في الساعة 1:30 ظهرا ، وكان ليفربول قد استطاع حصد ١٨ نقطة من الفوز بجميع المباريات الست الماضية وآخرها على البلوز في عقر دارهم بنتيجة 2-1، فهل يستطيع مواصلة الانتصارات اليوم

ليفربول وشيفيلد يونايتد

وتنطلق مباراة ليفربول ظهر اليوم ضد شيفيلد يونايتد بث مباشر عند تمام الثانية والنصف بتوقيت مكة في الظهيرة ويقود هجوم الريدز الثلاثي المرعب محمد صلاح والسنغالي ساديو ماني بجانب البرازيلي فيرمينو ويمتلك الثنائي الذي تشارك في لقب هداف الدوري الإنجليزي أربعة أهداف لكل منهما ويسعان لمواصلة التهديف في صراع الحذاء الذهبي

مباراة ليفربول اليوم

ويعيش فريق الريدز أفضل مراحله بعد تحقيقه لقب دوري الأبطال الموسم الماضي ولقب السوبر الأوربي في افتتاحية الموسم فقد سيطر على جوائز الافضل في العالم بعد اعلان الفيفا فوز يورجن كلوب مدربه صاحب الجنسية الالمانية بجائزة أفضل مدربي العالم وفيرجيل فان دايك بأفضل مدافع في العالم وحارسه اليسون بيكر بأفضل حارس مرمى في العالم.

نتيجة مباراة ليفربول اليوم

ويواجه الفريق المتوج بدوي أبطال أوروبا الموسم الماضي خطر الاستبعاد من بطولة كأس الرابطة بعد أن صعد لدور الستة عشر إثر مشاركة لاعب بصفة غير قانونية للمشاركة وليس مؤهلا لذلك من اللاعبين الشباب