Real VS Atletco Madrid ⏰ موعد مباراة ريال مدريد اليوم ضد اتليتكو مدريد التشكيل المتوقع

مباراة موعد مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد والت نتابعها معكم اليوم، وتعد مباراة الريال واتليتكو من أهم مباريات الأسبوع السابع من الدوري الأسباني، حيث يترقب عشاق الساحرة المستديرة من كرة القدم في أرجاء المعمورة أقوى الدوريات الأوروبية والعالمية، فمباراة اليوم بين ريال مدريد وأتليتكو مدريد هي مباراة الصراع على القمة والتربع على عرش ترتيب الدوري الأسباني الرهيب، فبعد 6 جولات من عمر الدوري الأسباني حصد خلالها ريال مدريد 14 نقطة من 6 مباريات، حيث فاز الريال قي 4 مباريات وتعادل مباراتين ولم يُهزم حتى الآن، أما فريق أتلتيكو مدريد فيدخل مباراته اليوم وفي جعبته 13 نقطة، حصدها من الفوز في 4 مباريات وتعادل واحد وهزيمة واحدة.

وتجدر الإشارة إلى أن مبارة ريال مدريد وأتليتكو مدريد ستقام اليوم السبت 28 سبتمبر في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشر بتوقيت أبو ظبي، جبث يستضيف ملعب واندا ميتروبوليتانو مباراة الليلة الهامة، ويدير مباراة الليلة الحكم خوسي لويس غونزاليس، أما التعليق على المبارة باللغة العربية فسيكون من نصيب المعلق يوسف سيف على قناة beIN SPORTS HD3 والتي ستنقل البث المباشر لمبارة الريال ضد اتليتكو مدريد.

موعد مباراة ريال مدريد اليوم ضد اتليتكو مدريد التشكيل والقنوات الناقلة

وتجدر الإشارة إلى أن ديربي مدريد الليلة يعتبر من أهم اللقاءات التي يتابعها عشاق الساحرة المستديرة في شتى بقاع الكرة الأرضية، وليس الجمهور الأسباني فقط، فاليوم سيسعى الفريق الملكي جاهدا في المحافظة على تربعة على عرش الترتيب لجدول الدوري الأسباني، بينما سيسعى الروخيبلانكوس لاقتناص الفوز وكذلك اقتناص قمة الترتيب العام للدوري الأسباني.

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بطاقة مباراة ريال مدريد اليوم ضد اتليتكو مدريد “القنوات الناقلة”

المباراة الموعد الملعب والحكم القنوات الناقلة أتلتيكو مدريد ضد ريال مدريد السبت 28 سبتمبر

21:00 مصر

22:00 مكة الأسبوع: 7

الملعب: واندا ميتروبوليتانو

الحكم: خوسي لويس غونزاليس غونزاليس

المعلق يوسف سيف

مباراة ذهاب beIN SPORTS HD3

Cosmote Sport 2 HD

LaLiga TV Bar

Movistar LaLiga HD

جدول ترتيب الدوري الأسباني اليوم قبل الجولة السابعة

تشكيل فريق أتلتيكو مدريد

يخوض فريث أتليتكو مدريد مباراته اليوم ضد الملكي مفاقداً لاعبه موراتا، وذلك بسبب الإيقاف لحصوله على الإنذار الثاني، بينما لا توجد إضابات في صفوف فريق أتليتكو مدريد، أما عن تشكيل فريق أتليتكو مدريد فمن المتوقع أن يكون التشكيل كالتالي :

حراسة المرمى: يان أوبلاك.

يان أوبلاك. خط الدفاع: رونان لودي، خوسيه خيمينيز، ستيفان سافيتش، كيران تريبيير.

رونان لودي، خوسيه خيمينيز، ستيفان سافيتش، كيران تريبيير. خط الوسط: كوكي، ساؤول، توماس بارتي، فيتولو.

كوكي، ساؤول، توماس بارتي، فيتولو. خط الهجوم: الثنائي دييجو كوستا، جواو فليكس.

التشكيل المتوقع لفريق ريال مدريد

يخوض فريق ريال مدريد “الملكي” مباراته اليوم ضد أتليتكو مكتمل الصفوف بعد عودة الكرواتي لوكا مودريتش من إصابته التي ألمت به، ومنعته هذه الاصابه عن المشاربكة في أربع مباريات للملكي، ولكنه قد يلعب الليلة جانب كاسيميرو وتوني كروس،ولا توجد إيقافات في صفوف نادى ريال مدريد، ومن المتوقع أن يكون التشكيل كالتالي :

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

تيبو كورتوا. خط الدفاع: ناتشو، سيرخيو راموس، رافائيل فاران، داني كارباخال.

ناتشو، سيرخيو راموس، رافائيل فاران، داني كارباخال. خط الوسط المدافع: توني كروس أو لوكا مودريتش، كاسيميرو.

توني كروس أو لوكا مودريتش، كاسيميرو. خط الوسط المهاجم: إيدين هازارد، خاميس رودريجيز، جاريث بيل.

إيدين هازارد، خاميس رودريجيز، جاريث بيل. رأس حربة: كريم بنزيمه.

مباراة الريال ضد أتليتكو مدريد