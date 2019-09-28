لقاء الفرص الضائعة: نتيجة مباراة ليفربول وشيفيلد يونايتد اليوم في الجولة السابعة من البريميرليج

نقدم لكم نتيجة مباراة ليفربول وشيفيلد يونايتد حيث يحل فريق الريدز ليفربول المحترف ضمن صفوفه النجم المصري محمد صلاح، ضيفاً على نادي شيفيلد يونايتد في تمام الساعة 1.30 بتوقيت جمهورية مصر العربية بملعب “برامال لين”، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليج”، ويبحث ليفربول عن تحقيق أول فوز على شيفيلد يونايتد بملعب “برامال لين” في تاريخ المواجهات بينهما والاستمرار في الفوز المتوالي.

مباراة ليفربول وشيفيلد

ويتصدر الريدز مقدمة ترتيب الدوري الانجليزي الممتاز ممتلكين 18 نقطة قبل بداية اللقاء، جمعوها من 6 انتصارات متتالية بنسبة نجاح 100%، متفوقاً بفارق خمس نقاط كاملة نقاط على غريمه السيتي صاحب الوصافة، والذى حقق فوزاً بنتيجة تاريخية على ضيفه واتفورد بنتيجة 8 – 0 في الجولة الماضية، بينما يحتل شيفيلد يونايتد المركز العاشر.

ليفربول وشيفيلد

ويواجه الريدز خطر الإقصاء من كأس رابطة الأندية بسبب مشاركة أحد اللاعبين الذين لم يكونوا مؤهلين في مباراة فريقهم أمام فريق ام كيه دونز، ووفقاً للتقارير الانجليزية، فإن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم يحقق ضد نادي ليفربول بسبب مشاركة أحد اللاعبين الشباب في البطولة خلال اللقاء السابق الذي تأهل لدور الـ16 فيه في لقاء شارك به العديد من الشباب للريدز.

نتيجة مباراة ليفربول وشيفيلد

وسيخوض ليفربول تلك المواجهة مبكرا قبل أن يستضيف مباراة الجولة الثانية في دوري أبطال أوروبا الثلاثاء الثادم رغبة في تحقيق اولى نقاطه بها بعد هزيمته المفاجئة من نابولي في ايطاليا

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