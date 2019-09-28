ملخص مباراة ليفربول وشيفيلد يونايتد 1-0 وتالق صلاح وماني بالدوري الانجليزي

ملخص مباراة ليفربول وشيفيلد يونايتد اليوم في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم الجولة السابعة من المسابقة، حيث يلعب كلا الفريقين تلك المواجهة المنتظرة في افتتاح مباريات الجولة حيث سيكون بطل دوري أبطال اوروبا مطالب خلال تلك المواجهة بتحقيق الانتصار في تلك المباراة.

المباراة ستكون في تمام الساعة الواحدة والنصف مساءا بتوقيت جمهورية مصر العربية، الثانية والنصف مساءا بتوقيت المملكة العربية السعودية، وتلعب على ملعب برامال لين، وتذاع المباراة عبر قناة beIN SPORTS HD 2 المشفرة، ويقوم بالتعليق على تلك المواجهة المعلق الرياضي الجزائري حفيظ دراجي مع احتمالية مشاركة محمد صلاح من البداية.

مباراة ليفربول وشيفيلد تأتي في وقت سيحاول فيه أبناء يورغن كلوب الحفاظ على الصدارة وتحقيق الفوز السابع على التوالي منذ بداية الدوري الانجليزي الممتاز هذا الموسم، حيث يأمل الفريق في الفوز باللقب بعد غياب أكثر من 30 عاما عن منصاب التتويج باللقب الانجليزي الذي أصبح بمثابة هاجس لدي جميع محبي العملاق الانجلزي.

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تشكيل ليفربول الرسمي

حراسة المرمى: أدريان

خط الدفاع: ماتيب – فان دايك – روبرتسون – أرنولد

خط الوسط: فاينالدوم – هندرسون – فابينيو

خط الهجوم: فيرمينو – صلاح – ماني.

ملخص مباراة ليفربول وشيفيلد