شكرا لقرائتكم خبر عن جينيراسيون فوت يشكو مراقب مباراة الزمالك لـ "كاف" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم مسئولو نادى جينيراسيون فوت السنغالى، بشكوى ضد مراقب مباراة الزمالك والفريق السنغالى، إلى الاتحاد الإفريقى لكرة القدم "كاف"، حيث أكدوا أنه كان من المفترض تواجد مراقب المباراة فى القاهرة، للاجتماع مع الفريق الضيف لمتابعة الأزمة الأخيرة.

وأكد مسئولو جينيراسيون فوت أن مراقب المباراة لم يجتمع معهم فيما اكتفى بالتواصل معهم حتى يغادروا القاهرة ويتجهوا إلى الإسكندرية حيث يتواجد المراقب هناك لخوض المباراة غدًا الأحد، على ستاد برج العرب، بعد التعديلات التى أجراها الكاف حول موعد وملعب مباراة الفريقين، وهو الأمر الذى وصفه مسئولى النادى السنغالى بالغير عادل، حيث أكدوا ضرورة تواجده معهم لعرض مشكلتهم قبل إجراء التعديلات من قبل الاتحاد الإفريقى.

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كان مسئولو الزمالك قد أرسلوا أتوبيسًا اليوم إلى بعثة جينيراسيون فوت فى فندق الإقامة فى مدينة نصر، للتحرك إلى الإسكندرية، لخوض مباراة الفريقين فى إياب دور الـ32 ببطولة دورى أبطال إفريقيا، ولكن وفقاً لمصدر بالبعثة أكد أنهم سيتوجهون اليوم إلى بتروسبورت وليس برج العرب لخوض اللقاء فى موعده السابق قبل تعديله وإثبات موقف حال عدم حضور فريق الزمالك.

يذكر أن مباراة الذهاب بين الزمالك وجينيراسيون فوت التى أقيمت فى السنغال، قد انتهت بهزيمة الأبيض بهدفين مقابل هدف.