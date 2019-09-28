شكرا لقرائتكم خبر عن 9 أرقام مثيرة من مشوار الأهلى الأفريقى قبل مواجهة كانو سبورت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواجه فريق الكرة بالأهلي في الثامنة من مساء اليوم ، السبت، مباراة سهلة من الناحية النظرية حينما يستضيف فريق كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية بملعب برج العرب في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا وهي المباراة التي يخوضها الأهلي دون ضغوط بعدما سبق وفاز في لقاء الذهاب بغينيا الاستوائية بثنائية نظيفة .

ويلعب الاهلي مع فريق "كانو سبورت" بطل غينيا بإستاد برج العرب في إياب دور الـ 32 للبطولة، التى واجه الاهلي فيها سوء حظ واضح خلال السنوات الماضية حيث خسر من الوداد المغربي في نهائي 2017 ثم خسر نهائي 2018 أمام الترجي قبل أن يودّع نسخة 2019 من دور الثمانية بخسارة قاسية أمام صن داونز الجنوب افريقي حيث خسر بخماسية نظيفة في مباراة الذهاب بجنوب أفريقيا قبل أن يُحقق فوزاً هزيلاً بهدف نظيف في لقاء العودة ببرج العرب.

وقبل مباراة الليلة نستعرض أرقام المارد الأحمر الأفريقية بالسطور التالية ..

شارك الأهلى فى 31 نسخة لدوري الابطال الافريقى

لعب 275 مباراة

حقق الفوز فى 137 لقاء

تعادل فى 77 مباراة

Advertisements

تلقى الهزيمة فى 61 مباراة

سجل 435 هدف

تلقت شباكه 215 هدف

محمد أبو تريكة الهداف التاريخى للأهلى فى دوري الابطال برصيد 31 هدف

أحرز الأهلى دوري الابطال الافريقى ثمانية مرات ويحمل لقب الاكثر تتويجاً بالقارة الافريقية .