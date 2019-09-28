شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد فتحى يستعيد مكانته فى الأهلى مع فايلر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحظى أحمد فتحى، نجم دفاع النادى الأهلى، بثقة السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى لفريقه، وهو ما ظهر بعد إعادة الأخير للجوكر للتشكيلة الأساسية بعد فترة ليست بالقصيرة من الغياب فى عهد مارتن لاسارتى المدير الفنى السابق للفريق الأحمر، الذى كان يعتمد على محمد هانى بشكل أساسي.

ورغم اقتناع فايلر بإمكانيات محمد هانى، الذى يشغل أيضاً الجبهة اليمنى، إلا أنه يُفضل الدفع بأحمد فتحى فى التشكيلة الأساسية منذ توليه المسئولية، فى الوقت الذى أكد فايلر أن هانى سيحصل هو الآخر على فرص المشاركة فى المباريات.

ويرى فايلر أن أحمد فتحى يتمتع بإمكانيات بدنية كبيرة ويُجيد النواحى الدفاعية بشكل جيد، كما أنه طور كثيراً من أدائه الهجومى فى الفترة الأخيرة، وهو ما يمنحه الحق فى المشاركة بشكل أساسى فى التشكيلة الحمراء.

وضمت قائمة الأهلى فى مواجهة كانو سبورت كلاً من: فى حراسة المرمى شريف إكرامي، وعلى لطفى، ومحمد الشناوي، خط الدفاع أحمد فتحي، ومحمد هاني، وياسر إبراهيم، ورامى ربيعه، ومحمود وحيد، وأيمن أشرف، خط الوسط عمرو السولية، وحمدى فتحي، وحسام عاشور، ووليد سليمان، ومحمد مجدى أفشة، وحسين الشحات، ورمضان صبحي، وجونيور أجايي، وأحمد الشيخ، وإليو ديانج، وفى الهجوم صلاح محسن ووليد أزارو.