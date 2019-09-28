شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جينراسيون لـ سوبر كورة: الزمالك يتحجج ومصر بلد الأمن والأمان.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

وكان من المقرر أن تقام مباراة العودة اليوم على ملعب بتروسبورت بالقاهرة، لكن الزمالك قرر تأجيل المباراة 24 ساعة لتقام اليوم على ملعب برج العرب بالإسكندرية، إلا أن الضيوف رفضوا هذا الأمر وتمسكوا بخوض اللقاء وفقا لما تم تحديده مسبقا.

وعلى الرغم من إرسال الاتحاد الافريقى لكرة القدم "كاف" خطابا رسميا إلى النادى السنغالى بنقل وتأجيل المباراة وحجز فندق لجميع أفراد بعثة النادى السنغالي ببرج العرب، إلا أنهم رفضوا أى محاولات لخوض المباراة غداً.

ووجه مادى توريه، رئيس النادى السنغالى، رسالة مصورة بالفيديو إلى مسئولى الزمالك عبر "سوبر كورة".