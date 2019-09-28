شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جينراسيون لـ سوبر كورة: الزمالك يتحجج ومصر بلد الأمن والأمان.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
وكان من المقرر أن تقام مباراة العودة اليوم على ملعب بتروسبورت بالقاهرة، لكن الزمالك قرر تأجيل المباراة 24 ساعة لتقام اليوم على ملعب برج العرب بالإسكندرية، إلا أن الضيوف رفضوا هذا الأمر وتمسكوا بخوض اللقاء وفقا لما تم تحديده مسبقا.
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