شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم السبت 28 سبتمبر 2019 العديد من الأخبار الرياضية المهمة، وأبرزها صالح جمعة يغيب عن مران مستبعدى الأهلى لليوم الثانى.. ومشاركة معلول، وعمرو الجناينى مشرفاً على منتخب مصر الأول.

عمرو الجنايني مشرفاً على منتخب مصر الأول

استقر مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة على تولى عمرو الجناينى منصب المشرف على منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام البدري المدير الفنى.

صالح جمعة يغيب عن مران مستبعدى الأهلى لليوم الثانى.. ومشاركة معلول

شهد مران مستبعدى النادى الأهلى عن مباراة كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية غياب صالح جمعة لليوم الثانى على التوالى.

لجنة من اتحاد الكرة تزور المصرى بسبب تراخيص الأندية

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تزور لجنة من اتحاد الكرة نادى المصرى ببورسعيد اليوم، السبت، للتفتيش على التراخيص الخاصة بالأندية، بناءً على طلب الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف"، بصفته مشاركاً فى البطولة الكونفدرالية.

اتحاد الكرة يتحمل تكاليف إقامة وانتقالات منتخب بتسوانا قبل ودية 14 أكتوبر

وافق اتحاد الكرة على تحمل تكاليف إقامة وانتقالات منتخب بتسوانا، قبل مواجهة منتخب مصر وديا يوم 14 أكتوبر المقبل، ضمن برنامج الإعداد للتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2021.

خلاف بسبب مكان معسكر منتخب مصر فى أكتوبر

تسود حالة من الغموض حول مكان معسكر منتخب مصر فى شهر أكتوبر المقبل، سواء بالقاهرة أو الإسكندرية بعد رغبة حسام البدري فى خوض اللقاء باستاد القاهرة.

الزمالك يطرح تذاكر مباراة جينيراسيون السنغالى بـ50 جنيها رغم أزمة اللقاء

توافد جمهور الزمالك على استاد الإسكندرية لشراء تذاكر مواجهة جينيراسيون فوت السنغالى، المقرر إقامتها مساء غد الأحد، على استاد برج العرب، فى إياب دور الـ32 لدورى أبطال أفريقيا.

يحيى دعبس وشريف كمال يترشحان على رئاسة اتحاد الهوكى

تقدم يحيى دعبس، عضو مجلس إدارة اتحاد الهوكى واللجنة الأولمبية بأوراق ترشحه على مقعد الرئيس فى انتخابات الاتحاد على المقاعد الشاغرة، والمحدد لها يوم 31 أكتوبر المقبل بعدما تقدم باستقالته من العضوية، وتقدم أيضا على الرئاسة شريف كمال نائب رئيس الاتحاد بعدما تقدم باستقالته مؤخرا من أجل التقدم على الرئاسة .