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مؤتمر صحفى للسلاح الثلاثاء المقبل لإعلان تفاصيل بطولة العالم للرواد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد اتحاد السلاح، برئاسة عبد المنعم الحسينى، مؤتمرا صحفيا الثلاثاء المقبل فى الواحدة ظهرا بمركز التعليم المدنى، لإعلان تفاصيل بطولة العالم للرواد التى ستقام بالقاهرة خلال الفترة من 5 حتى 11 أكتوبر المقبل.

ويكشف الحسينى خلال المؤتمر شعار البطولة التى تقام لأول مرة فى أفريقيا وعدد اللاعبين والدول المشاركة وموعد وصول الوفود .

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من ناحية أخرى يغادر القاهرة غدا الأحد وفد الاتحاد الدولى للسلاح بعد الاطمئنان على كافة التجهيزات الخاصة بالبطولة من فنادق إقامة وصالات المنافسات وغيره مما يخص البطولة .

وتأكدت مشاركة 40 دولة فى بطولة العالم لرواد السلاح، والتى حصلت مصر على شرف تنظيمها من الاتحاد الدولى للعبة.

كما قرر اتحاد السلاح، برئاسة عبد المنعم الحسينى، إقامة تكريم لرموز اللعبة لما قدموه على مدار سنوات عديدة خلال فعاليات البطولة .

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