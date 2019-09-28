شكرا لقرائتكم خبر عن شطة لـ تايم سبورت: موقف الزمالك فى أزمة جينراسيون السنغالى سليم 100% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف عبد المنعم شطة، رئيس اللجنة الفنية السابق بالاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف"، أن موقف نادى الزمالك فى أزمته الحالية مع جينراسيون فوت بطل السنغال، سليم بنسبة 100%.

وقال شطة، فى تصريحات لقناة تايم سبورت، إن الفريق السنغالى لا يعلم لوائح الكاف، الذى قرر نقل المباراة إلى برج العرب وتأجيلها 24 ساعة لدواعٍ أمنية، لذا كان عليه الالتزام بخطاب الكاف وموعد المباراة الأخير.

وأشاف شطة أنه يتوقع أن تنتهى الأزمات خلال ساعات، مشيراً إلى الكرة السنغالية تمتلك نجوما وأسماء كبيرة وعلى علم بلوائح الكاف فى مثل هذه المواقف.

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كان الزمالك خسر أمام جينراسيون بطل السنغال 2-1 فى مباراة الذهاب بالسنغال، وكان من المقرر إقامة مباراة العودة ببتروسبورت اليوم قبل أن يتم تأجيلها للغد ونقلها لبرج العرب.

ونشر النادى السنغالى بيانا عبر موقعه الرسمى قال فيه:"تم إخطارنا في الساعة 4:00 عصر الجمعة من جانب الكاف، بتأجيل المباراة على الأحد بدلا من السبت.. كيف يمكننا في 24 ساعة تأجيل المباراة. من المستحيل بالنسبة لنا أن نخوض هذه المباراة في الإسكندرية. نحن نتمسك بحقوقنا، وإذا كان يجب علينا أن نسلك كل الطرق لنطالب باحترام القوانين من الجميع فسنفعل ذلك."