شكرا لقرائتكم خبر عن قفشة ولطفى وحمدى يتدربون فى الجيم بعد استبعادهم من مواجهة كانو سبورت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص الثلاثى محمد مجدى قفشة وحمدى فتحى والحارس على لطفى، لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، على التدريب بالجيمانيزيوم الخاص بفندق إقامة الفريق ببرج العرب، بعد استبعادهم من مباراة الفريق أمام كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية فى إياب دور الـ32 لبطولة دورى أبطال أفريقيا لكرة القدم والتى ستقام فى الثامنة مساء اليوم بملعب برج العرب.

وكان السويسرى رينيه فايلر المدير للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى قد استبعد الثلاثى افشه وحمدى فتحى وعلى لطفى لإراحتهم استعداداً لمواجهة الإنتاج الحربى المقرر إقامتها الأربعاء المقبل بالجولة الثانية لبطولة الدورى العام.

وكانت مصادر قد كشفت أن رينيه فايلر، المدير الفنى للأهلى، ينوى استبعاد رمضان صبحى لاعب الفريق من التشكيل الأساسى لفريقه فى مباراة كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية، المقرر لها الثامنة من مساء اليوم،الأحد، ببرج العرب فى ذهاب دور الـ32 لبطولة دورى أبطال أفريقيا.

ويدرس فايلر تجربة عدد كبير من اللاعبين خلال لقاء اليوم ومنح الفرصة لمن لا يُشارك بشكل مُستمر من أجل التعرّف على قدراتهم الفنية عن قرب، لذا استبعد أكثر من لاعب لإراحته أمثال على معلول وجيرالدو وحمدى و قفشة.