مصدر بالكاف: موقف الزمالك صحيح أمام جينيراسيون.. وطائرة قد تحل الأزمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق طلعت:
قال مصدر في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم إن موقف الزمالك صحيح في أزمة مباراة جينيراسيون بطل السنغال، مؤكدًا أن طائرة قد تحل هذه الأزمة.
ويشهد الوقت الحالي أزمة من جانب الفريق السنغالي الذي يرفض خوض المباراة على ملعب برج العرب يوم الأحد ويتمسك بالموعد القديم وهو السبت عند الساعة الثامنة مساءً.
وقال مصدر في لجنة المسابقات بالاتحاد الإفريقي من خلال تصريحات لـ"الخليج 365" : "إنه قرار صعب، لكن طالما القرار تم اتخاذه من جانب الأمن المصري يجب على الفريق السنغالي للامتثال للقرار."
وأضاف: "أسوأ ما يمكن أن يطلبه الفريق السنغالي هو أن يتم نقله بطائرة من القاهرة إلى الإسكندرية خاصة وأن المسافة تزيد على 200 كيلومتر."
وكان أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة في الزمالك قد قام بنشر خطاب في الساعات الأولى من صباح السبت يؤكد فيه الكاف أنه تم اتخاذ قرار بنقل هذه المباراة إلى مدينة الإسكندرية وتغيير موعدها بناءً على رغبة الجهات الأمنية.
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