بالفيديو.. فرصة لا تضيع وهدف كوميدي وانطلاقة تاريخية في ملخص ظهور صلاح أمام شيفيلد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - سيد عمر:

أهدر محمد صلاح فرصة لا تضيع فى فوز ليفربول الصعب علي مضيفه شيفيلد يونايتد بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت مساء السبت في الجولة السابعة في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأنفرد صلاح فى الدقيقة 77 من المباراة ولكنه سدد في جسد هندرسون حارس مرمى شيفيلد.

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وعادل فريق ليفربول رقم تشيلسي القياسي في الدوري الإنجليزي الممتاز، بالفوز في المواجهات السبع الأولى من عمر المسابقة.

وأصبح ليفربول ثاني فريق في تاريخ بريميرليج يحقق الفوز في مبارياته السبعة الأولى بالدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما حقق تشيلسي الانطلاقة ذاتها تحت قيادة مدربه البرتغالي الأسبق جوزيه مورينيو، في موسم 2005/2006.

ويديين ليفربول بالفضل في انطلاقته المثالية إلي جورجينيو فينالدوم الذي سجل في الدقيقة 70 من عمر المواجهة، بعد خطأ فادح من هندرسون حارس مرمى شيفيلد، الذي مرت تسديدة فينالدوم بين قدميه، بعدما فشل في الإمساك بها.