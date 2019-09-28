ليفربول يعادل انطلاقة تشيلسي التاريخية في بريميرليج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد فاروق:
عادل فريق ليفربول رقم تشيلسي القياسي في الدوري الإنجليزي الممتاز، بالفوز في المواجهات السبع الأولى من عمر المسابقة، بعدما تجاوز مضيفه شيفيلد يونايتد بصعوبة، في الجولة السابعة من عمر المسابقة.
وتغلب ليفربول على شيفيلد بهدف نظيف، سجله جورجينيو فينالدوم في الدقيقة 70 من عمر المواجهة، بعد خطأ فادح من هندرسون حارس مرمى شيفيلد، الذي مرت تسديدة فينالدوم بين قدميه، بعدما فشل في الإمساك بها.
وواصل ليفربول انطلاقته المثالية، محققصا الفوز السابع على التوالي، حيث رفع رصيده إلى 21 نقطة، موسعًا الفارق أمام مانشستر سيتي أقرب ملاحقيه إلى 8 نقاط، قبل خوض الأخير مواجهة الجولة السابعة أمام إيفرتون.
وأصبح ليفربول ثاني فريق في تاريخ بريميرليج يحقق الفوز في مبارياته السبعة الأولى بالدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما حقق تشيلسي الانطلاقة ذاتها تحت قيادة مدربه البرتغالي الأسبق جوزيه مورينيو، في موسم 2005/2006.
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