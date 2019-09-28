"وجه جديد لأول مرة" .. فايلر يستبعد 3 لاعبين من لقاء الأهلي وكانو سبورت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ريهام حمدي:

قرر الجهاز الفني للنادي الأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق استبعاد محمد مجدي "قفشة" وحمدي فتحي من قائمة الـ 18 لمباراة كانو سبورت

ويشتضيف الأهلي نظيره كانو سبورت بطل غينيا الأستوائية فى الثامنة من مساء اليوم السبت بملعب استاد الجيش ببرج العرب بمدينة الإسكندرية في إياب دور الـ 32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وأفاد مراسل "الخليج 365" بأن فايلر قرر استبعاد علي لطفي، حمدي فتحي و قفشة من القائمة ليتأكد لأول مرة دخول المالي أليو ديانج والمغربي وليد أزارو في قائمة السويسري

ويغيب عن الأهلي محمود متولي، ومروان محسن للإصابة، فيما استبعد فايلر علي معلول لإراحته بعد مشاركته في المباريات الثلاث السابقة أساسيا، وكذلك استبعد الثنائي جيرالدو دا كوستا، وصالح جمعة لأسباب فنية.

وضمت القائمة 18 لاعبا وجاءت كالتالي:

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حراس المرمى: شريف إكرامي ، ومحمد الشناوي.

الدفاع : أحمد فتحي، ومحمد هاني، وياسر إبراهيم، ورامي ربيعه، ومحمود وحيد، وأيمن أشرف.

الوسط : عمرو السولية، ، وحسام عاشور، واليو ديانج.

وسط الهجوم: وليد سليمان، وحسين الشحات، ورمضان صبحي، وأحمد الشيخ.

الهجوم : صلاح محسن، ووليد أزارو، وجونيور أجايي.