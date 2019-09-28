رقم سلبي لليفربول أمام شيفيلد في بريميرليج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد فاروق:

أجبر فريق شيفيلد يونايتد ضيفه ليفربول متصدر جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز على أول شوط "سلبي" في مشواره خلال الموسم الحالي، بمنافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وانتهى الشوط الأول بين شيفيلد يونايتد وليفربول بالتعادل 0-0، في افتتاح منافسات الجولة السابعة من عمر بريميرليج.

وفشل ليفربول في إنهاء الشوط الأول متفوقًا على منافسه للمرة الأولى منذ بداية منافسات بريميرليج في الموسم الحالي، كما فشل في تسجيل أهداف خلال شوط للمرة الأولى أيضًا.

وأنهى ليفربول الشوط الأول امام شيفيلد دون أي تسديدة على المرمى، وهو الرقم الذي يحدث للمرة الأولى منذ 23 مباراة، عندما حدث الأمر ذاته أمام برايتون في الموسم الماضي.