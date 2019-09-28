ميتشو يعلن قائمة الزمالك لجينيراسيون.. غياب 8 لاعبين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أعلن الجهاز الفني للزمالك بقيادة الصربي ميتشو قائمة الفريق التي ستنتظم في معسكر مغلق اليوم السبت ببرج العرب استعدادا لمباراة جينراسيون السنغالي المقبلة المقرر لها مساء الأحد في إياب دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا.

ويغيب عن الفريق كل من المغربي محمد أوناجم لعدم أحقيته في اللعب إفريقيًا قبل دور المجموعات، و محمود عبدالعزيز ومحمد عبد الغني ومصطفى فتحي ومحمد حسن للإصابة.

واستبعد ميتشو كلا من كريم بامبو وحازم إمام لأسباب فنية، بجانب الجناح الشاب إمام عاشور لعدم قيده إفريقيا.

وتضم القائمة 19 لاعبا كالتالي:

في حراسة المرمى: محمد عواد ومحمد أبو جبل.

الدفاع: حمدي النقاز ومحمود علاء ومحمود الونش ومحمد عبدالسلام ومحمد عبدالشافي وعبدالله جمعة.

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الوسط: طارق حامد وفرجاني ساسي.

وسط الهجوم: أحمد سيد زيزو ويوسف أوباما وأشرف بنشرقي ومحمود عبدالرازق شيكابالا ومحمد عنتر وإسلام جابر.

وفي الهجوم: مصطفى محمد وعمر السعيد و خالد بوطيب.

وكان جينيراسيون فوت أصدر بيانا رسميا يعلن فيه تمسكه بعدم خوض مباراة الزمالك في الإسكندرية (طالع هنا).

يُذكر أن الزمالك خسر لقاء الذهاب في السنغال بهدفين مقابل هدف على ملعب لاديوار، ويكفي الفريق الأبيض الفوز (1-0) في لقاء الغد من أجل التأهل لدور المجموعات من المسابقة القارية الأغلى.