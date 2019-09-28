بالفيديو.. مرتضى: إذا لم يحضر جينيراسيون للإسكندرية سنواجه المقاصة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أكد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، أن فريقه وجد استقبالا سيئًا من جينيراسيون فوت السنغالي في ذهاب دور الـ32 لدوري الأبطال، مبديًا تعجبه من موقف النادي رغم خطاب الاتحاد الإفريقي بنقل لقاء الإياب لبرج العرب.

وقال مرتضى، في تصريحات هاتفية لقناة "الحدث اليوم" صباح اليوم السبت: "لا أعلم ماذا يريد هذا الفريق، رأينا أسوأ مقابلة ومعاملة من جينيراسيون فوت حين خضنا لقاء الذهاب بالسنغال، مع احترامي لشعب السنغال".

وأضاف: "الاتحاد الإفريقي تفهّم الظروف التي تمر بها البلد وأخطرنا رسميًا عن طريق اتحاد الكرة بتأجيل المباراة لمدة 24 ساعة ونقلها لبرج العرب بالإسكندرية، بعدما وجد تعنتا غريبا من رئيس نادي جينيراسيون لحل الأمر بشكل ودي".

وأوضح: "يجب أن يعلم جينيراسيون أن من مصلحتي اللعب في القاهرة بدلا من الإسكندرية، خاصةً أن عدد الجماهير الذي يُقدر بخمسة آلاف فقط سيظهر بكثافة في بتروسبورت مقارنةً بستاد برج العرب".

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وأكمل: "من مصلحتنا أيضا أن نلعب عن القاهرة التي تعد مدينة الزمالك، خاصةً أننا نرتبط أيضا بمواجهة مصر المقاصة في المباراة المقبلة ببطولة الدوري المصري في ملعب السلام بالقاهرة".

وتابع: "حجز الملعب والإقامة للفريق السنغالي والحافلة الخاصة به كلفنا حوالي 150 ألف جنيه، ورغم ذلك يرفض مسؤولو جينيراسيون التوجه إلى الإسكندرية ويتمسكون بالبقاء في بتروسبورت".

وأتم رئيس الزمالك تصريحاته مازحًا: "إذا لم يحضر جينيراسيون إلى برج العرب سنستدعي مصر المقاصة لمواجهته في الدوري المصري، والإقامة ستكون علينا رغم أنها مباراة المقاصة خاصةً أننا تكفّلنا بالأمر خلال مباراة جينيراسيون".

يذكر أن جينيراسيون فوت قام بتصعيد الأزمة صباح اليوم السبت وأصدر بيانا رسميا يعلن فيه تمسكه بعدم خوض مباراة الزمالك في الإسكندرية (طالع هنا).