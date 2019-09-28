لاعبة الزمالك لتنس الطاولة تكشف كواليس الهزيمة من "طفلة الأهلي المعجزة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد يسري مرشد:

فجرت الطفلة هنا جودة، 12 عاما، مفاجأة من العيار الثقيل ببطولة الجمهورية لتنس الطاولة؛ بالفوز على فرح عبدالعزيز، 27 عامًا، نجمة نادي الزمالك ومنتخب مصر، المصنفة الثانية أفريقيا في النهائي الذى أقيم الأسبوع الماضي.

وأثارت الهزيمة جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي ليطلق على هنا جودة "الطفلة المعجزة" بسبب الفوز على فرح التي توجت العام الماضي ببطولة أفريقيا.

"الخليج 365" اتجه لفرح عبدالعزيز طرف النهائي لتقول: "هنا موهبة قادمة بقوة تملك مقومات فنية رائعة، وأبارك لها الفوز بالبطولة".

وأضافت: "خضت المباراة وأنا أعاني من إصابة والجميع يعلم بها، لا أبرر الهزيمة أو أقلل من هنا ولكن الوصول للنهائي، في ظل هذه الظروف مرضٍ لي بشكل كامل".

واستطردت: "بعد المباراة فوجئت بموجة السخرية على مواقع التواصل الاجتماعي، الأمر كله يتعلق بمنافسة الأهلي والزمالك والمناوشات الجماهيرية المعتادة".

وتابعت: "هنا أجادت في المباراة، عندما كانت تفوز بنقطة كنت أشيد بها، لم تشهد المباراة أي تجاوز بيننا ولا حتى بعدها، والصورة المنتشرة لها من فترة، ولم تكن من مباراة نهائي الجمهورية".

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⇐ انتشرت الصورة السابقة لهنا جودة، وهي تشير للمنافس بالتزام الصمت، نسبتها بعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي إلى مباراة نهائي الجمهورية.

وكشفت بطلت الزمالك "تلقيت اتصالات من رئيس جهاز تنس الطاولة ومدربي النادي الأهلي وزملائي في النادي الأحمر لمساندتي ضد التجاوزات في حقي حتى هنا نفت الصورة التي انتشرت".

وأكملت: "أرتبط بعلاقة ممتازة مع الجميع في النادي الأهلي لاعبين أو مدربين، ولم أحزن من الخسارة، فهي واردة من الأصغر سنًا في الماضي هزمت من هم أكبر مني سنًا والآن تعرضت لنفس الموقف، وأتقبله لأن اللعبة لا تعرف الفوارق في السن، حزني فقط بسبب موجة السخرية التي تعرضت لها.

وأنهت فرح: "رسالتي الأخيرة للجماهير ومن يتطاول ويسخر: عليكم بالحذر من الكلمة فهي قد تدمر نفسية الموجهة إليه".

فرح عبدالعزيز، 27 عامًا، وتمارس لعبة تنس الطاولة منذ 20 عامًا، وتخرجت في كلية الفنون الجميلة جامعة حلوان. انتقلت إلى نادي الزمالك عام 2017 من نادي المعادي في صفقة انتقال حر، وهي لاعبة دولية توجت ببطولة العرب في 2017 وبطولة أفريقيا فرق وزوجي 2018 ودورة الألعاب الأفريقية ذهبية (فرق) وفضية (زوجي) وبرونزية (فردي).