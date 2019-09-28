فايلر يستبعد أفشة وحمدي فتحي من مواجهة كانو سبورت

استقر السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على استبعاد لاعبين من مواجهة كانو سبورت المقرر لها مساء اليوم.
واستبعد فايلر كلا من محمد مجدي قفشة وحمدي فتحي، لاعبا وسط الفريق من المواجهة الإفريقية.
ويستعد الأهلي لمواجهة كانو سبورت، مساء اليوم السبت، على استاد الجيش ببرج العرب في الإسكندرية بإياب دور الثاني والثلاثين من دوري أبطال إفريقيا.
وانتهى لقاء الذهاب بين الفريقين بفوز المارد الأحمر بهدفين نظيفين أحرزهما صلاح محسن ووليد سليمان.
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