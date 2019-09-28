ميتشو يعلن قائمة الزمالك لمواجهة جينيراسيون فوت

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الصربي ميتشو عن قائمة الفريق التي ستنتظم في معسكر مغلق اليوم السبت ببرج العرب استعدادا لمباراة جينراسيون السنغالي المقبلة المقرر لها مساء الأحد في إياب دور الـ32 لدوري أبطال افريقيا. وتضم القائمة 19 لاعبا هم.. حراسة المرمى: محمد عواد ومحمد ابوجبل خط الدفاع: حمدي النقاز ومحمود علاء ومحمود الونش ومحمد عبد السلام ومحمد عبد الشافي وعبد الله جمعة Advertisements خط الوسط: طارق حامد وفرجاني ساسي و أحمد سيد زيزو ويوسف أوباما واشرف بن شرقي ومحمود عبد الرازق شيكابالا ومحمد عنتر واسلام جابر خط الهجوم: مصطفى محمد وعمر السعيد و خالد بوطيب ويغيب عن الفريق كل من محمد اوناجم لعدم أحقيته في اللعب أفريقيا قبل دور المجموعات، و محمود عبد العزيز ومحمد عبد الغني ومصطفى فتحي ومحمد حسن للإصابة وكريم بامبو وحازم امام لأسباب فنية وإمام عاشور لعدم قيده أفريقيا.

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