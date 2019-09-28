خمس قصص في الأذهان قبل مباراة أتلتيكو وريال مدريد

مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد في ملعب واندا ميتروبوليتانو تعدّ استثنائية بكل ما تعنيه الكلمة من معنى رغم عدم تأثيرها الحاسم بمسألة اسم بطل الليغا القادم، خاصة وأنها تأتي في المرحلة السابعة من المسابقة.

وتحتوي المواجهة على العديد من التفاصيل الملفتة نسرد لكم أبرز خمسة منها:

1 – صدارة منتظرة وضغوط الأبطال

هدف اقتناص الصدارة أحد أهم الهواجس التي تشغل بال الفرنسي زيدان مدرب ريال مدريد والأرجنتيني سيميوني نظيره في أتلتيكو، إذ يتزعم الملكي جدول الترتيب برصيد 14 نقطة أمام مستضيفه (13) تحت أنظار ريال سوسييداد الذي يملك ذات رصيد أتلتيكو ووتنتظره مواجهة صعبة مع إشبيلية الأحد.

ومع أن الاختبار القادم في دوري الأبطال لريال وأتلتيكو لن يكون بتعقيدات الافتتاح، إلا أنّ خسارة الأول من باريس سان جيرمان بالثلاثة وتعادل الثاني في ملعبه مع يوفنتوس 2-2 سيزيد من الضغوط عندما يواجه ريال ضيفه كلوب بروج البلجيكي بينما ستكون مهمة أتلتيكو أصعب بملاقاة لوكوموتيف موسكو في روسيا الثلاثاء.

2 – (7 – 3)

زيدان حاول التركيز على اختلاف مباراة اليوم عن تلك التي خسرها ريال مدريد من أتلتيكو مدريد منذ قرابة شهرين 7-3 ودياً، إلا أنّ ردود الأفعال الصاخبة التي خلفتها تلك النتيجة وقتها لا تأبه كثيراً لكلمات زيدان خاصة وأنّ روخيبلانكوس تقدم 6-0 في 51 دقيقة قبل تحسن الميرينغي في آخر الدقائق.

3 – كورتوا والعودة إلى بيته

Advertisements

صافرات الاستهجان ستطلق للاعتراض على البلجيكي كورتوا مرة جديدة، إذ أنّ السنوات الجميلة التي قضاها حارس تشيلسي السابق مع أتلتيكو معاراً لم يجد فيها عشاق الأخير مبرراً لانتقاله إلى منافسهم في المدينة صيف 2018.

4 – يورنتي ومواجهة رفاق الأمس

يعرف زيدان جيداً أنّ تخليه عن ماركوس يورينتي لصالح أتلتيكو مدريد يعتبر من أكثر القرارات إثارة للجدل في الأوساط المدريدية نظراً لحاجته القصوى للاعب بمواصفاته في حال غياب البرازيلي كاسيميرو.

جودة يورنتي أقنعت أتلتيكو بدفع 35 مليون يورو تقريباً للحصول على خدماته، وفي حين أنّ كورتوا لم يلعب مع معظم لاعبي أتلتيكو الحاليين يبدو الأمر مختلفاً بالنسبة ليورنتي الذي يحفظ عن ظهر قلب طريقة لعب زملاء الموسم المنصرم.

5 – هازار وفيليكس

صاحبا الرقم سبعة تحت الضغط بعد القيمة المادية الباهظة التي أجبر ريال وأتلتيكو على دفعها لتشيلسي وبنفيكا توالياً بحثاً عن أيقونة بإمكانها قيادة فريقيهما إلى برّ الأمان.

هازار أحد أغلى صفقات ريال مدريد عبر التاريخ لم يجد نفسه إلى الآن وقد أثرت إصابته بداية الموسم في ظهوره المنتظر بينما فيليكس أغلى ثالث لاعب في التاريخ قدّم نفسه بصورة أفضل لكنه بحاجة للمزيد من الوقت كي يكشف عن كامل إمكاناته خاصة وأنّه في سن الـ19 عاماً.