الكاف: الزمالك غير مدان في أزمة ملعب لقاء جينيراسيون

علمت " الوفد "، من مصادر مطلعة داخل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم " الكاف "، موقف الأخير من أزمة ملعب لقاء الزمالك وجينيراسيون السنغالي في إياب دور ال32 لدوري أبطال أفريقيا.

وبحسب المصادر، فإن الزمالك غير مدان في هذه الأزمة، موضحاً أن

الكاف أرسل خطابا رسمياً لكلا الناديين بتأجيل المباراة 24 ساعة واقامتها في برج العرب لدواعي أمنية، وبالتالي فان بطل السنغال ملزم بخوض اللقاء في الموعد المحدد.وتابعت: "كان يمكن للكاف أن يطلب اقامة المباراة في أرض محايدة لكن المسألة لم تكن تستحق خاصة وأن التأجيل سيكون لمدة يوم واحد فقط".وواصلت: "اذا لم يلتزم جينيراسيون بخوض اللقاء سيعد منسحبا، وبالتالي فانه مهدد بعقوبات من جانب الكاف".وأوضحت: "عقوبات الانسحاب في الكاف متدرجة، جينيراسيون سيعتبر خاسرا بجانب عقوبة أخرى، قد تكون غرامة او استبعاد نسخة او اثنين من دوري الأبطال".